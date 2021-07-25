26 июля в Башкирии должны вступить в силу новые ограничительные антиковидные меры

Напомним, в июне начали действовать ограничения на посещение кинотеатров, музеев и прочих заведений культуры. Вторым этапом ограничений должен был стать запрет на посещение предприятий общепита, массовых мероприятий и международные поездки без прививки от коронавируса либо документа, подтверждающего отказ от нее по уважительной причине.
После этого на пунктах вакцинации возник ажиотаж, подогреваемый информацией о нехватке вакцины. По этой причине вступление в силу второй части указа об ограничительных мерах дважды откладывалось.
На сегодняшний день, по данным минздрава РБ, вакцины в Башкирии достаточно, ежедневно прививки получают по 25-30 тысяч человек. Такие темпы вакцинации позволили надеяться на достижение необходимого уровня коллективного иммунитета в ближайшие месяцы.
Примечательно, что в Москве ограничения на посещение предприятий общепита и массовых мероприятий недавно были отменены, но в Башкирии пока сообщений на эту тему из органов власти не поступало. Не исключено что этот вопрос будет обсуждаться завтра на еженедельном оперативном совещании в Доме Республики.
Пока же на последнем заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал увеличить темпы вакцинации.
- Особенно это касается вакцинации пенсионеров, ведь сейчас примерно 80 процентов погибших от Covid-19 – это именно люди пожилого возраста, - отметил Радий Хабиров.
По республике начали работать передвижные пункты вакцинации. В одном из них накануне после прививки местным жителям выдавали по килограмму сахарного песка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Тем временем, к сожалению, в Башкирии ежедневно продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом, а также смертность от него.