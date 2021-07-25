Подсластили вакцину: жителям Уфы после прививки от ковида выдали по килограмму сахара

В мобильном пункте вакцинации, который курсирует по столичным пригородам, после прививки местным жителям стали выдавать фасованный сахарный песок. Фотографии новых обладателей прививки и сладких «поощрительных призов», а также приглашения на вакцинацию были распространены в местных группах WhatsApp-переписки.

Мобильный пункт вакцинации в ежедневном режиме ездит по садовым товариществам и пригородным районам Уфы. Медики располагаются в большой палатке с надписью «МЧС России», проводят там осмотр посетителей, измеряют им давление, сатурацию, температуру тела, проводят собеседование, а затем делают прививку первым компонентом вакцины «Спутник V». За второй прививкой пациентам придется приехать в свою поликлинику, в данном случае речь идет об уфимской поликлинике № 1. На прививку пришло не так много людей. Утром, перед открытием, в 9-10 часов, была небольшая очередь, но она потом быстро рассосалась. Приходили и молодые люди, и пожилые. Многие смеялись, когда им дарили сахар и сразу вспоминали прошлые выборы, когда на избирательных участках продавали яйца по рублю. Сахар местный, раевский, сомнений в его качестве, конечно, нет. При этом нельзя сказать, что дармовой сахар стал сильным стимулом прийти на вакцинацию, хотя на кого-то из колеблющихся пенсионеров этот аргумент вполне мог подействовать, рассказал корреспонденту Mkset житель микрорайона Цыганская поляна. Выяснить, от кого исходит инициатива дарить «нововакцинированным» по килограмму сахара, оказалось не так просто. Местные предприниматели и представители уличного комитета открестились от этой акции. Получить оперативный комментарий в администрации Кировского района Уфы, а также в поликлинике № 1из-за выходного дня не удалось. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу минздрава РБ, но и там не нашел подробной информации о «сладких призах» за прививки от ковида. Фото: Медиахолдинг1Mi Напомним, это не первый поощрительный приз, которым власти стараются привлечь население на вакцинацию. Хотя стоит отметить, что килограмм сахара выглядит гораздо более реально, чем перспектива выиграть в лотерею, которая проводится среди вакцинированных, получивших прививку в пункте вакцинации в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Ранее там разыгрывали смартфоны и квартиру, а сейчас все, кто приехал на прививку с 14 июля по 28 августа, примут участие в розыгрыше путевок санатории республики. Тем временем минтруд России и Роспотребнадзор опубликовали разъяснения о том, что работодатели могут отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудника, не прошедшего вакцинацию от коронавируса. При этом рекомендовано в случаях, если сотрудники имеют медотвод или не могут сделать прививку по иным уважительным причинам. переводить их на дистанционную работу. Фото: Медиахолдинг1Mi В документе отмечается, что для стабилизации ситуации с COVID-19 необходимо обеспечить в компании уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников (с учётом переболевших коронавирусом и вакцинированных не более шести месяцев назад). Фото: Медиахолдинг1Mi На днях появилась информация о том, что в Уфе поварам МАУ «Центр детского и диетического питания» предложили выплаты в размере 3000 тысяч рублей за первую прививку от коронавируса. Персонал с улыбкой воспринял эту новость, потому что наверняка сначала урежут эти деньги с зарплаты, а потом их в такой форме обратно вернут, отметил источник Mkset. По сообщению республиканского оперативного штаба про противодействию распространению коронавируса, вакцинация в Башкирии набрала серьезные обороты. Ежедневно прививку получают около 30 тысяч человек. Общее число человек, получивших прививку одним компонентом вакцины, превысило уже 864 тысячи, обоими компонентами вакцины привились уже более 563 тысяч человек. Всего в Башкирию поступило 1 031 680 доз вакцин от Covid-19. Медики заверяют, что дефицита препарата в регионе быть не должно. К сожалению, показатели заболеваемости коронавирусом также пока не падают. По данным минздрава РБ за 24 июля, в республике было выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусом, почти ежедневно сообщается о шести новых случаях смерти пациентов с подтвержденным ковидом. Показатели заболеваемости внебольничной пневмонией также остаются высокими Стоит также напомнить, что с 26 июля в Башкирии должны вступить в силу ограничения при посещении заведений общепита, междугородних пассажирских перевозок без сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР. В Москве подобные ограничения уже сняты, но в Башкирии пока они остались в силе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter