В Башкирии темпы вакцинации от коронавируса резко снизились почти на 30%

В Башкирии темпы вакцинации от коронавируса резко снизились почти на 30%
В Башкирии темпы вакцинации от коронавируса резко снизились почти на 30%
Сегодня, 19:58Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
За последнее время темп вакцинации в России увеличился почти в два раза. Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета, или показателя 60%, 17 регионов страны, сообщила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Однако Башкирия в число этих регионов не вошла. По данным Минздрава республики, от коронавируса двумя компонентами привились 21,6% населения Башкирии.

Также в течение недели в регионе отмечается резкое снижение темпов вакцинации. Так, согласно статистике, 15 июля число привитых первых компонентом за сутки составило 15 189 человек, а 22 июля - 11 236.

Отметим, многие жители республики предпочитают находиться в очереди за вакциной «Ковивак» так как они считают, ее более надежной. Издание Mkset разбиралось, в чем же причина столь большого спроса на вакцину и ее нехватки для жителей Башкирии.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы