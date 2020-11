У одного из сотрудников хирургического отделения уфимской детской больницы № 17 выявили коронавирус. Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, в настоящее время заболевших среди пациентов и медперсонала нет.

Контактные пациенты хирургического отделения выписали на амбулаторное долечивание. Сотрудники были отправлены на самоизоляцию. На данный момент проводятся ограничительные мероприятия и санитарная обработка в хирургическом отделении, рассказали в пресс-службе Минздрава. Напомним, на сегодняшний день зафиксировано 128 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 выявлен у 13 446 человек.

