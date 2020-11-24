Минздрав опубликовал данные о заболевших коронавирусом в районах Башкирии

Минздрав опубликовал данные о заболевших коронавирусом в районах Башкирии

Вчера, 16:08Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Стали известны подробности о ковид-пациентах в Башкирии.

Отметим, всего за минувшие сутки выявлено 128 новых случаев заболевания. В столице Башкирии коронавирус подтвердился у 55 жителей. Белебеевский район сообщил о 15 заболевших, Мелеузовский район — о 12. В Кумертау зафиксировано восемь случаев заболевания, в Туймазинском районе — семь.

В Бижбулякском и Чишминском районах, а также городе Октябрьский выявлено по четыре пациента, в Буздякском районе — три. Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Бакалинский, Ишимбайский и Миякинский районы предоставили данные о двух заболевших.

В Давлекановском, Дюртюлинском, Ермеккевском районах и Нефтекамске зарегистрировано по одному ковид-пациенту.

Напомним, всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 13 446 человек.

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