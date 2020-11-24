Минздрав опубликовал данные о заболевших коронавирусом в районах Башкирии

В Бижбулякском и Чишминском районах, а также городе Октябрьский выявлено по четыре пациента, в Буздякском районе — три. Альшеевский, Архангельский, Аургазинский, Бакалинский, Ишимбайский и Миякинский районы предоставили данные о двух заболевших.