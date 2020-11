В Башкирии до конца 2020 года будут выдавать путевки на лечение в оздоровительных санаториях республики. Там будут проходить реабилитацию медработники, волонтеры и соцработники, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте.

В Минтруде Башкирии сообщили, что сертификат на отдых в санатории имеет номинал 49 тысяч рублей. При этом на выбор человеку дается 12 здравниц. Заявления на получение сертификата поступают через министерства республики. Всего члены комиссии рассмотрели уже 526 заявок. Из них в санаториях республики хотят отдохнуть 370 медрботников, 140 работников из подведомственных организаций Министерства семьи и труда РБ, а также 8 соцработников и 6 волонтеров. Всего было одобрено 459 заявлений.

