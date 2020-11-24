Минздрав Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 128 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от Covid-19 скончалось 76 заболевших. На сегодняшнем совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима.