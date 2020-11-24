Минздрав Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

Минздрав Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

Вчера, 17:36Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 24 ноября, прошёл брифинг Минздрава по коронавирусу. Глава министерства Максим Забелин рассказал о возможных последствиях после болезни.

По словам Забелина, последствия зависят от степени тяжести заболевания. После среднетяжелой и тяжелой формы заболевания у человека могут быть одышка, кашель, затруднения грудной клетки, сильная утомляемость и сонливость.

Министр сообщил, что жители Башкирии смогут пройти реабилитацию на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Там для переболевших коронавирусом разработана программа по восстановлению здоровья. Чтобы пройти реабилитацию, необходимо получить направление от участкового врача.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 128 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего с начала пандемии от Covid-19 скончалось 76 заболевших. На сегодняшнем совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов поручил усилить рейды по соблюдению масочного режима.

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