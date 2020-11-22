В Башкирии ещё 379 человек заболели внебольничной пневмонией

В Башкирии ещё 379 человек заболели внебольничной пневмонией

Вчера, 15:04Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки число пациентов с пневмонией снова выросло. Данные опубликовал республиканский Минздрав.

на сегодняшний день внебольничная пневмония подтвердилась в 379 случаях. При этом по выздоровлению выписали 401 человека.

Кроме того, в Башкирии выявлено 126 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время лечение в стационарах проходят 392 человека. Из них в тяжелом состоянии находятся сразу 39 ковид-пациентов и ещё 14 — подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 298 человек.

Напомним, сегодня стало известно о 75-ом погибшем от коронавируса. Жертвой вируса стала 68-летняя женщина из Дюртюлинского района. Врачи выявили у неё ожирение второй степени, двусторонний нефросклероз и бронхиальную астму.

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