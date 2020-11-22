В Башкирии ещё 379 человек заболели внебольничной пневмонией

Кроме того, в Башкирии выявлено 126 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время лечение в стационарах проходят 392 человека. Из них в тяжелом состоянии находятся сразу 39 ковид-пациентов и ещё 14 — подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 298 человек.