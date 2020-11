За прошедшие сутки вновь зафиксирован рост заболевания внебольничной пневмонией.

Число заболевших увеличилось на 389. При этом из медучреждений по выздоровлению выписались 376 человек. Минздрав Башкирии также опубликовал сводку по коронавирусу. Так, за сутки диагноз подтвердился у 125 жителей республики. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12 809 ковид-пациентов. Отметим, что сегодня стало известно о 71-ой жертве коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter