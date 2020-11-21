В Башкирии продолжает стремительно расти число заболевших пневмонией

В Башкирии продолжает стремительно расти число заболевших пневмонией

Вчера, 15:44ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Минздрав Башкирии опубликовал последние данные о распространении пневмонии по региону.

Сегодня, 21 ноября, минздрав Башкирии сообщил свежую сводку о заболеваемости коронавирусом и пневмонией в республике.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 403 человека, заболевших внебольничной вирусной пневмонией. Для сравнения: накануне этот показатель составлял 394 человека.

Общее число заболевших пневмонией минздрав по-прежнему не сообщает, как и количество людей, умерших от этого недуга.

Сообщают только число пациентов, выписанных с больничного после исцеления от пневмонии. За сутки их стало больше на 396. Вчера их было 391.

Ситуация с распространением коронавируса по Башкирии, судя по официальной статистике, также не становится лучше. За минувшие сутки было выявлено 128 новых случаев заражения Covid-19. Общее число инфицированных за все время пандемии жителей Башкирии составило, по официальным данным, 74 человека.

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