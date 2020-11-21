В Башкирии продолжает стремительно расти число заболевших пневмонией

Ситуация с распространением коронавируса по Башкирии, судя по официальной статистике, также не становится лучше. За минувшие сутки было выявлено 128 новых случаев заражения Covid-19. Общее число инфицированных за все время пандемии жителей Башкирии составило, по официальным данным, 74 человека.