В Башкирии ещё 167 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки вновь выросло число ковид-пациентов. Данные по заболевшим опубликовал оперштаб Башкирии.

Так, на сегодняшний день подтверждено 167 новых случаев. С начала пандемии новый вирус выявлен у 21 569 жителей республики. При этом 16 188 человек выздоровели, из которых 77 — за прошедшие сутки. От коронавируса скончалось два пациента. Общее число жертв коронавируса в Башкирии — 163 человек. В настоящее время на лечении пребывают 5 218 пациентов. Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров принял решение снять обязательную самоизоляцию для социальных учреждений с 18 января. Однако режим сохраниться для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

