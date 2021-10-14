Глава Башкирии заявил, что план по вакцинации в регионе выполнен почти наполовину

Глава Башкирии заявил, что план по вакцинации в регионе выполнен почти наполовину
Глава Башкирии заявил, что план по вакцинации в регионе выполнен почти наполовину
Вчера, 13:38Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
На данный момент вакцинировались около 1,4 миллиона жителей республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что процент вакцинированного населения в Башкирии составляет почти 50% от плана, так, около 1,4 миллиона жителей региона привились первым компонентом.

Как сообщил глава республики телеканалу «Россия-24», всего от COVID-19 должно быть вакцинировано 80% взрослого населения Башкирии, что составляет 2,4 миллиона человек.

Помимо этого, Хабиров отметил, что инфраструктура в республике развита достаточно, чтобы выполнить поставленную задачу.

Между тем, в социальных сетях жительница Башкирии на странице в социальных сетях Радия Хабирова сообщила о «проверке на выживаемость», а именно о том, что в 22-й больнице Уфы пациентам уменьшили подачу кислорода, в связи с чем у них начала снижаться сатурация.

Ранее мы писали, что всего в ковид-госпиталях Башкирии развернуто 8 055 коек, из которых свободно 11,8%. Также в Башкирии уже вступили в силу два этапа коронавирусных ограничений, согласно которым посещать кинотеатры, музеи, театры и торговые центры можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев. Также мэр Уфы Сергей Греков поручил закрывать предприятия, которые «устраивают демарши» против новых ограничений, однако некоторые магазины в торговых центрах нашли способ их обойти.

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