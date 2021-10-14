Глава Башкирии заявил, что план по вакцинации в регионе выполнен почти наполовину

Ранее мы писали, что всего в ковид-госпиталях Башкирии развернуто 8 055 коек, из которых свободно 11,8%. Также в Башкирии уже вступили в силу два этапа коронавирусных ограничений, согласно которым посещать кинотеатры, музеи, театры и торговые центры можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев. Также мэр Уфы Сергей Греков поручил закрывать предприятия, которые «устраивают демарши» против новых ограничений, однако некоторые магазины в торговых центрах нашли способ их обойти.