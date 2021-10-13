Мэр Уфы поручил закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений

Мэр Уфы поручил закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений
Мэр Уфы поручил закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений
Вчера, 09:12ГородЭлина СайфрановаФото: ufacity.info
Помимо этого, акция по патрулированию общественных пространств будет продолжаться.

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы, мэр города Сергей Греков поручил и. о. замглавы администрации города Артуру Гафарову закрывать предприятия, которые отказываются соблюдать новые коронавирусные ограничения.

— Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, принимайте меры вплоть до закрытия предприятий, — заявил Греков.

Также мэр отметил, что акция по патрулированию общественных мест не будет разовой и потому поручил разработать знаки отличия для участников патруля, «чтобы жители знали кто эти люди и что они спрашивают».

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