В Уфе магазины в ТЦ нашли способ обойти новые коронавирусные ограничения

В Уфе магазины в ТЦ нашли способ обойти новые коронавирусные ограничения
В Уфе магазины в ТЦ нашли способ обойти новые коронавирусные ограничения
Вчера, 11:01ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Руководство нескольких магазинов внедрили новые услуги.

В Башкирии с 12 октября вступил в силу новый пакет ограничений, который позволяет посещать торговые центры только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение 6 месяцев ковиде или отрицательного ПЦР-теста, который будут принимать только до 27 октября. Однако ограничения ударили не только по коронавирусу, но и по магазинам, которые находятся на территории ТЦ.

Так, дабы не растерять всю выручку и клиентов, магазины внедрили новые услуги — доставку как по городу, так и до входа в магазин. Работает все по следующей схеме, на входе в центр покупатель передает сотруднику магазина список необходимых товаров и также у входа оплачивает все по факту получения. Известно, что подобную услугу ввели как минимум в трех магазинах, расположенных на территории торгового центра.

Ранее мы писали, что в Башкирии один из магазинов «Пятерочка» объявил, что теперь вход в магазин осуществляется только при предъявлении одной из трех справок, однако в Минпромторге Башкирии нам сообщили, что руководство магазина допустило ошибку.

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