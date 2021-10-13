В Уфе магазины в ТЦ нашли способ обойти новые коронавирусные ограничения

В Башкирии с 12 октября вступил в силу новый пакет ограничений, который позволяет посещать торговые центры только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном в течение 6 месяцев ковиде или отрицательного ПЦР-теста, который будут принимать только до 27 октября. Однако ограничения ударили не только по коронавирусу, но и по магазинам, которые находятся на территории ТЦ.