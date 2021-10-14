В Больнице скорой медицинской помощи Уфы уменьшили подачу кислорода пациентам

Жительница Башкирии сообщила в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях о том, что в 22-ой больнице Уфы пациентам уменьшили подачу кислорода, в связи с чем у них начала снижаться сатурация. Женщина посчитала это "проверкой на выживаемость".
В ответе на жалобу женщины Минздрав Башкирии сообщил, что подача кислорода пациентам шла дозированно в связи с недопоставкой кислорода. В ведомстве добавили, что в реанимации подают кислород в полном объеме, а подача кислорода в других отделениях госпиталя была возобновлена вечером 13 октября.