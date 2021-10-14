В Больнице скорой медицинской помощи Уфы уменьшили подачу кислорода пациентам

Жительница Башкирии сообщила в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях о том, что в 22-ой больнице Уфы пациентам уменьшили подачу кислорода, в связи с чем у них начала снижаться сатурация. Женщина посчитала это "проверкой на выживаемость".