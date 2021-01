Сегодня состоялось первое в новом году оперативное совещание в правительстве Башкирии, на котором уже традиционно обсудили эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавируса. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил новые данные о заболевших.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 165 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 20 901 жителей республики. В настоящее время на лечении находятся 826 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 72 человека, 11 — подключены к аппарату ИВЛ. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случае заболевания «британским» штаммом коронавируса.

