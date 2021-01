Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Темпы заболеваемости в регионе не показывают динамики уже три недели.

По данным Министерства здравоохранения республики, в настоящее время в стационарах республики лечится 671 человек, из них в тяжелом состоянии — 45, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов. На амбулаторном лечении числятся 4430 человек. Напомним, за сутки в Башкирии выявлено еще 165 случаев коронавирусной инфекции, таким образом общее число заболевших в регионе составило 20736 человек. При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек. Умер один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19. Всего в республике проведено 2 млн исследований, за сутки обследовано 9 683 чел. По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за сутки выявлен 22851 новый случай заражения, 24080 человек выздоровело, 456 умерло.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter