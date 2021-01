России коснулось заболевание «британским штаммом» коронавируса. О первом случае заболевания рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщила Попова, новый штамм Covid-19 обнаружен у россиянина, который вернулся из Великобритании. Отметим, что новый вариант вируса начал распространяться в Соединенном королевстве в декабре прошлого года. Напомним, в Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом. Например, вчера было подтверждено 165 новых случаев заражения и один летальный исход. Всего с начала пандемии коронавирус зарегистрирован у 20 736 жителей республики.

