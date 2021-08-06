Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса

Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса
Почти 90% врачей Башкирии вакцинировались от коронавируса
Вчера, 16:09Коронавирус COVID-19Александра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В основном медики прививаются «Спутником V».

Почти 90% медиков Башкирии привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин, пишет пресс-служба Минздрава Башкирии.

По словам главы министерства, первую партию вакцины была завезена в республику в сентябре прошлого года. Тогда врачи были приоритетной группой населения по вакцинации, поэтому они одними из первых привились.

Забелин отметил, что медики понимают, что «единственным правильным шагом в борьбе с пандемией» является вакцинация и создание коллективного иммунитета. Большое число привитых среди медработников говорит о том, что они доверяют вакцине, добавил он.

По данным на 6 августа, первый компонент вакцина получили 982 862 жителя Башкирии, полностью вакцинировались 753 253 человека. С начала пандемии в республике выявили 49 804 случаев заражения, включая рекордных 260 за последние сутки. От коронавируса вылечились 45 780 человек, за день из больниц выписались 259 пациентов. Скончались от COVID-19 восемь человек за сутки.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы