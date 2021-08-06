За сутки в Башкирии вновь заболели COVID-19 рекордные 260 человек, умерли восемь

По данным Оперштаба Башкирии на 6 августа общее количество инфицированных граждан в Башкирии составляет 49 804 человека.
В это время в обшей сложности от новой инфекции вылечились 45 780 человек, 259 из них выздоровели в течении прошедших суток. Заболети новой инфекцией 260 человек, повторив максимум от 27 июля 2021 года.
Количество погибших от коронавируса последние дни колеблется между 8 и 9 умершими. Заметим, что 9 погибших на сегодняшний день это рекорд по количеству погибших.
Что касается темпов вакцинации, а Оперштабе сообщают, что первым компонентом прививку сделали 982 862 человека, полностью завершили вакцинацию 753 253 человека.