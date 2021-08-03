Пик коронавируса: второе лето подряд в Башкирии резко растет заболеваемость COVID-19

В июле 2021 года в республике резко увеличился ежедневный прирост заболевших COVID-19, а за ним и количество смертей. Год назад в Башкирии наблюдалась такая же ситуация.

Обстановка в республике летом прошлого года, на первый взгляд, кажется куда более страшной по сравнению с тем, что происходит вокруг пандемии коронавируса сейчас. Несмотря на то, что антирекордом того лета стало 119 человек зараженных коронавирусом (5 июня), что более чем в два раза ниже нынешнего самого высокого показателя (260 инфицированных за день, данные за 27 июля), в тот момент казалось, что в регионе творитлся настоящий хаос — очереди к врачам, давки в больницах и переполненные морги. Вспомним историю с огромной очередью перед входом в РКБ имени Куватова в Уфе, когда люди в пик заболеваемости толпились возле больницы, чтобы пройти компьютерную томографию лёгких. Ни о какой социальной дистанции никто и не вспомнил, хотя в очереди могли оказаться люди с коронавирусом или пневмонией. По словам очевидцев, люди стояли плотно, чтобы услышать свою фамилию, которую объявляли в открытую дверь из помещения. Тогда же, в конце июля стали известны данные о заболевших врачах республиканской клинической больницы им.Куватова — 190 медработников учреждения заразились COVID-19. Фото: 1MediaInvest Коронавирус становился причиной огромных очередей не только в больницах, но и в моргах. Уфимцы сообщали, что тела погибших от COVID-19 выдавали родственникам в течение нескольких дней. По их словам, морг для ковидных больных не справлялся с потоком умерших. При этом в Минздраве республики заявляли, что сроки ожидания выдачи тела не превышают один день. Кроме того, вскрытия проводились только в вечерние и ранние утренние часы из-за «аномально жаркой погоды, особенности расположения секционных залов, необходимости работать в полноформатных средствах индивидуальной защиты, невозможности адекватного кондиционирования помещений красной зоны морга в соответствии с санитарными нормами патолого-анатомические», а тела выдавали с 8 до 10 утра. Горожане не понимали, почему в регионе нельзя организовать круглосуточную работу морга, учитывая большой поток умерших. Фото: 1MediaInvest Сегодня, очереди выстраивались вновь, но теперь на вакцинацию, которую жители начали массово делать из-за созданного властями ажиотажа с введением новых ограничений для невакцинированных. При этом, как отмечал корреспондент Mkset, который побывал в мобильных пунктах вакцинации Уфы, многие люди в очередях по несколько часов сидели без масок. Врачи, которые проводили медосмотр и занимались непосредственно уколами, выглядели крайне вымотанными и периодически говорили коллегам, что они очень устали и ничего не соображают. Люди так резко рванул делать прививку, что в республике в какой-то момент закончилась вакцина. Однако, не смотря на это, как и в прошлом году, примерно в тоже самое время, количество выявленных заболевших коронавирусом опять начало расти. При этом стоит отметить, что по прошествии года, количество заболевшихся в два раза превышает прошлогодние показатели. На эту же особенность обращали внимание и врачи работающие в "красной зоне" городской клинической больницы 13, репортаж из которой вышел на Mkset. Не смотря на сравнительно небольшое количество материалов о коронавирусе в СМИ и явную усталость от этой темы населения, коронавирус никуда не отступил. В репортаже наглядно показано, что ковидные госпиталя вновь наполняются заболевшими. Так в госпиталь при ГКБ 13 на 100 коек, заполнен полностью: как только кого-то выписывают, его место сразу занимает новый пациент. В 2020 году рост заболеваемости часто связывали с голосование за поправки в Конституцию России, проходившее с 25 июня по 1 июля, для проведения которого были ослаблены коронавирусные ограничения. Однако, с публикуемой властями статистикой это предположение не сходится. Фото: 1MediaInvest В этом году, летом, знаковым событием стала Фольклориада в Башкирии, которую с 1 по 10 июля посетили более 300 тысяч человек, включая свыше тысячи человек из 37 стран. Практически сразу после нее, с 14 июля, минздрав региона начал публиковать данные свидетельствующие о резком росте количества заболевших коронавирусной инфекцией. За антирекордами по выявлению коронавирусных больных подтянулось и выросшее количество смертей. Так в июль 2021 года поставил антирекорд по количеству умерших от ковида. Не смотря на пугающие показатели и многочисленные антирекорды, власти региона пока не спешат вводить дополнительные ограничения для населения или просто усиливать масочный режим. Введение указа главы региона об усилении ограничительных мер для не прошедших вакцинацию также неоднократно откладывался. Планируют ли власти предпринимать какие-то дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, помимо продвижения вакцинации по прежнему неизвестно.

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