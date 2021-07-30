Красная зона: репортаж Mkset.ru из ковидного госпиталя в Уфе

Красная зона: репортаж Mkset.ru из ковидного госпиталя в Уфе
Видео

Вчера, 17:35
Мы отправились в ковидный госпиталь, чтобы своими глазами увидеть происходящее
Видео:Mkset.ru

Прежде чем попасть в «Красную зону» ковидного госпиталя, где лежат пациенты зараженный вирусом коронавируса нужно одеться в защитный костюм. Врачи говорят уже привыкли, но для тех кто одевает СИЗы впервые это напоминает процедуру перед отправлением в космос. Необходимо соблюдать строгий протокол или высок риск того, что вы заболеете.

В госпитале 100 коек для пациентов и все они заняты. Как только кто-то выписывается, сразу на смену ему привозят другого.

Врачи говорят, что сейчас вирус стал действовать более агрессивно и быстро. Больных теперь сопровождает многодневная высокая температура, рвота, кашель. Поражение легких может за два-три дня вырастать до 10 раз.

Подробнее о происходящем в «красной зоне» можно прочитать в нашем репортаже «Вы уверены, что не умрете?“. Репортаж из красной зоны ковидного госпиталя в Башкирии»

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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