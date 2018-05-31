В Башкирии спустя 4 дня поисков нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика
Сегодня, 15:06ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ребенок катался на тарзанке, сорвался в реку и утонул.
В Туймазинском районе в реке Усень, спустя четверо суток обнаружили тело утонувшего 10-летнего мальчика, сообщают «Вести-Башкортостан».
Тело ребенка нашли в километре от моста при въезде в село.
Напомним, несчастный случай произошел в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района. 10-летний мальчик со своими друзьями катался на тарзанке, но не удержался и сорвался в реку Усень.
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