В Башкирии спустя 4 дня поисков нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика

Тело ребенка нашли в километре от моста при въезде в село.

Напомним, несчастный случай произошел в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района. 10-летний мальчик со своими друзьями катался на тарзанке, но не удержался и сорвался в реку Усень.