В Башкирии ищут мальчика, упавшего в реку с тарзанки

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Водолазы-спасатели все еще не нашли ребенка.
Несчастный случай произошел в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района. 10-летний мальчик со своими друзьями катался на тарзанке, но не удержался и сорвался в реку Усень.
На месте работают водолазы-спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Мутная вода затрудняет их работу, им приходится действовать на ощупь. Восьмиградусная температура воды им позволяет пробыть в оде всего лишь по 20 минут.
Спасатели ищут мальчика не только под водой, но и на поверхности реки, а также вдоль берега. Они обследовали около километра акватория.
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