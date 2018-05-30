В Башкирии ищут мальчика, упавшего в реку с тарзанки

Несчастный случай произошел в селе Карамалы-Губеево Туймазинского района. 10-летний мальчик со своими друзьями катался на тарзанке, но не удержался и сорвался в реку Усень.

На месте работают водолазы-спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Мутная вода затрудняет их работу, им приходится действовать на ощупь. Восьмиградусная температура воды им позволяет пробыть в оде всего лишь по 20 минут.