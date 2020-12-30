В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

Напомним, ранее пьяная жительница Уфы зарезала лежащего на диване внука. Женщина рассказала, что в тот день она выпивала на кухне вместе с дочерью. Тогда на кухню зашёл внук и начал с ними ругаться из-за их застолья. Далее события развивались уже в зале. Женщина взяла с кухни нож, подошла к внуку, который лежал на диване и играл в телефон, а затем нанесла удар ножом в грудь.