В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

Вчера, 17:18ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии в городе Нефтекамск прохожие увидели около пятиэтажки тело женщины. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание «КП-Уфа».

По предварительной информации женщина проживала в этом же доме. Её тело передали на изучение судмедэкспертам после того, как медики констатировали смерть. Также при себе у погибшей был телефон. Его в ближайшее время планируют изучить эксперты криминалисты. Обстоятельства смерти женщины выясняются.

Напомним, ранее пьяная жительница Уфы зарезала лежащего на диване внука. Женщина рассказала, что в тот день она выпивала на кухне вместе с дочерью. Тогда на кухню зашёл внук и начал с ними ругаться из-за их застолья. Далее события развивались уже в зале. Женщина взяла с кухни нож, подошла к внуку, который лежал на диване и играл в телефон, а затем нанесла удар ножом в грудь.

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