Прокуратура Башкирии проводит проверку после обнаружения тел двух детей и их отца

По предварительным данным, днем 26 декабря 2020 года, 37-летний житель Уфы после ссоры с супругой уехал на своем автомобиле из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном. В последующем транспортное средство с трупами отца и его детей было обнаружено на берегу р. Уршак (Давлекановский район) с признаками отравления угарным газом.