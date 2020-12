Прокуратура Башкирии проводит проверку после обнаружения тел двух детей и их отца

По версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью.

Прокуратура республики взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по пп. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). По предварительным данным, днем 26 декабря 2020 года, 37-летний житель Уфы после ссоры с супругой уехал на своем автомобиле из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном. В последующем транспортное средство с трупами отца и его детей было обнаружено на берегу р. Уршак (Давлекановский район) с признаками отравления угарным газом. На место выехал прокурор района Юрий Сердюк для координации действий правоохранительных органов. В ходе проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Напомним, похожая история произошла в 2019 году, когда уфимец Артем Мазов, после ссоры с супругой забрал двоих детей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя 8 месяцев поисков тела детей были найдены в реке под Уфой. Судьба самого Артема Мазова по прежнему неизвестна.

