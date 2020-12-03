В Башкирии водолазы нашли тело мужчины в озере Кандрыкуль

В Башкирии водолазы нашли тело мужчины в озере Кандрыкуль

Вчера, 15:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня, 3 декабря, стало известно об обнаруженном на озере Кандрыкуль теле мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Известно, что спасатели начали искать пропавшего мужчину еще вчера. Спасателям сообщили об утонувшем человеке, который передвигался на мотособаке. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь, однако найти удалось лишь мотобуксировщик, который находился в воде, в 800 метрах от берега.

На берегу также были обнаружены личные вещи пропавшего. Родные погибшего опознали их, они принадлежали мужчине 45 лет. В МЧС приняли решение организовать поиск при помощи водолазов на следующее утро. Им и удалось найти тело утонувшего. Сейчас на месте проводятся следственные действия.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы