В Башкирии водолазы нашли тело мужчины в озере Кандрыкуль

Сегодня, 3 декабря, стало известно об обнаруженном на озере Кандрыкуль теле мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Известно, что спасатели начали искать пропавшего мужчину еще вчера. Спасателям сообщили об утонувшем человеке, который передвигался на мотособаке. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь, однако найти удалось лишь мотобуксировщик, который находился в воде, в 800 метрах от берега. На берегу также были обнаружены личные вещи пропавшего. Родные погибшего опознали их, они принадлежали мужчине 45 лет. В МЧС приняли решение организовать поиск при помощи водолазов на следующее утро. Им и удалось найти тело утонувшего. Сейчас на месте проводятся следственные действия.

