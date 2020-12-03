В Башкирии водолазы нашли тело мужчины в озере Кандрыкуль

Известно, что спасатели начали искать пропавшего мужчину еще вчера. Спасателям сообщили об утонувшем человеке, который передвигался на мотособаке. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь, однако найти удалось лишь мотобуксировщик, который находился в воде, в 800 метрах от берега.
На берегу также были обнаружены личные вещи пропавшего. Родные погибшего опознали их, они принадлежали мужчине 45 лет. В МЧС приняли решение организовать поиск при помощи водолазов на следующее утро. Им и удалось найти тело утонувшего. Сейчас на месте проводятся следственные действия.