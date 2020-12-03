В Башкирии водолазы нашли тело мужчины в озере Кандрыкуль

Известно, что спасатели начали искать пропавшего мужчину еще вчера. Спасателям сообщили об утонувшем человеке, который передвигался на мотособаке. На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и скорая помощь, однако найти удалось лишь мотобуксировщик, который находился в воде, в 800 метрах от берега.