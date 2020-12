В Башкирии на реке Белой в Гафурийском районе произошел смертельный инцидент. 12 декабря из водоема, неподалеку от деревни Красный Октябрь, извлекли тело мужчины, сообщает «Стерлитамакский рабочий».

По предварительной информации, погибший был рыбаком. 43-летний мужчина пытался установить сети и провалился под лед. По словам местных жителей, на этом месте очень часто орудуют браконьеры. Напомним, ранее на озере Атавды Абзелиловского района нашли тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, рыбак отошёл от берега примерно на 100 метров, провалился под лёд и утонул. Его вмёрзшее тело обнаружили позже.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter