Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Башкирии сообщил, что кто-то от имени организации собирает деньги якобы на оборудование. Активисты предупреждают о мошенничестве жителей Учалинского района и всей республики.

Поисковый отряд просит не доверять подобным лицам и не отправлять средства. Отряд «Лиза Алерт» никогда не собирает финансовую помощь и денег ни в каких случаях не берет, это один из главных принципов отряда, сообщается в соцсетях. В случае возникновения подобной ситуации отряд просит сообщать по телефону горячей линии: 88007005452. Напомним, ранее Mkset выпустила публикацию к 1-летию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Активисты рассказали свои истории поисков пропавших.

