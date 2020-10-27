Поисковики предположили, что дед споткнулся об ямку и не заметил, как выронил телефон. Затем упал в овраг и не смог выбраться, несмотря на то что тот был неглубоким. Незадолго до этого случая мужчина перенес сердечный приступ и был ограничен физически. Рядом с ним лежала авоська с продуктами. «У деда не было признаков деменции, родственники считают, что он решил сходить в гости к своей родне в соседнюю деревню — в 5 км от той, где он жил. Самое печальное, что он не дошел буквально 300-500 метров — ему нужно было лишь перейти этот овраг», — вспоминает Алексей.