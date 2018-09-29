Следком Башкирии проверит действия органов опеки

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Родители 9-летней девочки не исполняют обязанности по воспитанию ребенка.
В результате мониторинга СМИ Следком республики решил проверить органы опеки, из-за бездействия которых не была решена проблема семьи в селе Старый Сибай. Несмотря на то, что 9-летняя девочка живет вместе с родителями, ее никто не воспитывает и де-факто ребенок ежедневно остается наедине с самим собой.
-Органы опеки и попечительства, на которые возложена обязанность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, зная о сложившейся ситуации, бездействуют, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников органа опеки и попечительства отдела образования администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.
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