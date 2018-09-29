Следком Башкирии проверит действия органов опеки

В результате мониторинга СМИ Следком республики решил проверить органы опеки, из-за бездействия которых не была решена проблема семьи в селе Старый Сибай. Несмотря на то, что 9-летняя девочка живет вместе с родителями, ее никто не воспитывает и де-факто ребенок ежедневно остается наедине с самим собой.