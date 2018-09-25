Следком Башкирии: Определен инвестор для покупки квартир для жильцов дом на Руставели

Сегодня, 25 сентября, Следственное управление Следкома России по Башкирии опубликовало свой комментарий по поводу тревожной ситуации, сложившейся в аварийном доме №70/7 по улице Руставели в Уфе. Накануне там прорвало горячую трубу и залило первый этаж здания.

Представители следкома напомнили, что ведется следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в марте текущего года в ходе мониторинга СМИ. Главным поводом для проведения расследования тогда стал факт длительного проживания в этом доме семьи с ребенком-инвалидом. В результате многодетная семья в июле 2018 года получила ключи от новой квартиры. Но следствие на этом не прекратилось.

- В ходе расследования проведена судебная экспертиза указанного дома, заключением которой подтвержден факт, что жилье является аварийным и не подходящим для проживания. В адрес администрации города региональным управлением СКР неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован глава Республики Башкортостан, - сообщается на сайте следкома.

По данным ведомства, определен инвестор, который должен приобрести квартиры в Уфе для жильцов аварийного дома, имеются договоры о приобретении жилых помещений инвестором-застройщиком для последующей их передачи муниципалитета. С момента возбуждения уголовного дела уж приобретено более 10 квартир, которые будут предоставлены семьям, проживающим в аварийном доме.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются возможные виновники сложившейся ситуации из числа сотрудников администрации города, причастные к его совершению.