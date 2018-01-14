В Уфе органы опеки отчитались о работе с матерями-«кукушками»

Разговоры по душам с потенциальными «отказницами» помогли большинству таких женщин передумать и оставить малышей в своих семьях.

Органы опеки администрации Уфы отчитались об итогах своей работы в 2017 году. Наиболее впечатляющими оказались результаты их вмешательства в проблемные ситуации, когда роженицы намеревались отказаться от младенцев в родильных домах города.

Как сообщили представители мэрии, в 2017 году 59 женщин, родивших детей, высказывали желание оставить своих детей в роддомах. Однако по итогам профилактической работы с их семьями удалось в 39 случаях убедить женщин передумать.