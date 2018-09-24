Следком Башкирии проверит гибель троих человек в погребе
Сегодня, 12:49ПроисшествияВиктория Куприянова
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Трагедия произошла 23 сентября, вечером.
23 сентября на одном из участков садового товарищества «Весна» Кушнаренковского района были обнаружены тела трех местных жителей. Предположительная причина смерти - отравление окисью углерода.
Напомним, первым потерял сознание мужчина 1980 года рождения, который был в погребе и принимал мешки с картофелем. К нему спустились двое мужчин, чтобы оказать помощь, но также потеряли сознание. В итоге, скончались все трое.
- Дюртюлинским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка по факту обнаружения тел троих мужчин в погребе садового товарищества, - отметили в пресс-службе ведомства.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.
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