В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

С вечера 29 мая по 20:00 30 мая в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой дождь и сильные порывы ветра, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Ветер будет юго-западным 9-14 м/с с порывами до 18-23 м/с. В восточных районах республики заморозки в воздухе и на почве 0-3°C. На дорогах ночью и утром дымка, с ухудшением видимости до 1-2 километров.