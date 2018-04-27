В Уфе объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля

Как сообщает ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 и 29 апреля уфимцам стоит остерегаться сильного ветра. Порывы ветра в субботу ожидаются до 15-20 м/с, в воскресенье – 17-22 м/с.

В ведомстве призывают быть острожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами деревьями и другими конструкциями.