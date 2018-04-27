В Уфе объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 апреля

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Порывы ветра могут усилиться до 22 м/с.
Как сообщает ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 и 29 апреля уфимцам стоит остерегаться сильного ветра. Порывы ветра в субботу ожидаются до 15-20 м/с, в воскресенье – 17-22 м/с.
В ведомстве призывают быть острожными и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, рекламными щитами деревьями и другими конструкциями.
Автовладельцам также стоит искать более безопасные места для парковки и не оставлять машину под деревом, возле забора или рекламного баннера. Напомним, в прошлые выходные автомобили пострадали от падения элементов кровли с крыш домов, и поэтому не следует оставлять транспорт вплотную к стенам зданий.
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