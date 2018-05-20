МЧС Башкирии объявили о штормовом предупреждении

МЧС Башкирии объявил о штормовом предупреждении сегодня, 20 мая. На территории республики сохранится пасмурная погода., ветер 21-26 м/с, ливень, крупный град и грозы.

Спасатели напомнили, как вести себя в случае, если вас застала стихия.

Если сильный ливень, гроза застали вас дома, необходимо:

1. Отключить телевизор и другие электрические приборы;

2. Закрыть окна и двери, поток воздуха — хороший проводник электрического тока;

3. Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы. Середина комнаты — самое надежное место;

4. Позаботиться о домашних животных;

5. Предусмотреть в подвале дома водосточный колодец с глубоким дном и водоотводные канавы вокруг дома.

Гроза, сильный ливень застали вас на открытой местности:

1. Укрыться в складках местности (канава, яма, неглубокий овраг);

2. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами;

3. Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей;

4. При движении в автомобиле — остановиться и переждать грозу и ливень.

При шквалистом ветре держаться подальше от линий электропередач, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.