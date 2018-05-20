МЧС Башкирии объявили о штормовом предупреждении

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20 мая на территории республики сохранится шквалистое усиление ветра, ливни и грозы.
МЧС Башкирии объявил о штормовом предупреждении сегодня, 20 мая. На территории республики сохранится пасмурная погода., ветер 21-26 м/с, ливень, крупный град и грозы.
Спасатели напомнили, как вести себя в случае, если вас застала стихия.
Если сильный ливень, гроза застали вас дома, необходимо:
- 1. Отключить телевизор и другие электрические приборы;
- 2. Закрыть окна и двери, поток воздуха — хороший проводник электрического тока;
- 3. Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлические предметы. Середина комнаты — самое надежное место;
- 4. Позаботиться о домашних животных;
- 5. Предусмотреть в подвале дома водосточный колодец с глубоким дном и водоотводные канавы вокруг дома.
Гроза, сильный ливень застали вас на открытой местности:
- 1. Укрыться в складках местности (канава, яма, неглубокий овраг);
- 2. Не укрываться под отдельно стоящими деревьями, особенно под дубами и лиственницами;
- 3. Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных поверхностей;
- 4. При движении в автомобиле — остановиться и переждать грозу и ливень.
При шквалистом ветре держаться подальше от линий электропередач, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков будущая неделя будет менее пасмурной. А со вторника на территории республики установится солнечная, жаркая погода без серьезных осадков.
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