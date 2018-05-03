В пятницу, 4 мая, в Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Порывы ветра будут достигать 22 м/с, ожидается гроза.

Днем будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по северо-востоку до умеренного. Ветер будет западным с переходом на северный с порывами 17-22 м/с.