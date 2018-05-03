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4 мая скорость ветра достигнет 22 метров в секунду.
В пятницу, 4 мая, в Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Порывы ветра будут достигать 22 м/с, ожидается гроза.
Днем будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью по северо-востоку до умеренного. Ветер будет западным с переходом на северный с порывами 17-22 м/с.
Температура воздуха составит 10-15°C ночью и 9-14°C днем, по югу поднимется до +21°C. Ночью и утром на автодорогах будет туман с видимостью 500-1000 метров.
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