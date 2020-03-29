В ДТП в Татарстане погиб театральный актер и певец родом из Башкирии
29 марта, 09:30ПроисшествияТатьяна МайороваФото: vk.com
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Ильшат Агеев погиб в столкновении автомобилей на трассе.
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ильшат Агеев, который работал актером в Альметьевском театре, стал жертвой ДТП, происшедшего на трассе Казань-Оренбург.
Как сообщила «Комсомольская правда», автомобиль «Богдан», которым управлял 29-летний артист, столкнулся с «Тойотой», которая вылетела с противоположной полосы движения.
Актер погиб, его супруга находится в реанимации.
Гибель актера стала большим ударом для поклонников его таланта из Татарстана и Башкирии. Об этом свидетельствуют записи в социальных сетях.
В гримерке Ильшата Агеева в его родном театре в Альметьевске в память о погибшем установили мемориал.
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