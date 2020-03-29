В ДТП в Татарстане погиб театральный актер и певец родом из Башкирии

Уроженец Татышлинского района Башкирии Ильшат Агеев, который работал актером в Альметьевском театре, стал жертвой ДТП, происшедшего на трассе Казань-Оренбург.

Как сообщила «Комсомольская правда», автомобиль «Богдан», которым управлял 29-летний артист, столкнулся с «Тойотой», которая вылетела с противоположной полосы движения.

Актер погиб, его супруга находится в реанимации.

Гибель актера стала большим ударом для поклонников его таланта из Татарстана и Башкирии. Об этом свидетельствуют записи в социальных сетях.