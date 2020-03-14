В Уфе стали известны детали ДТП, после которого девушка лишилась кисти руки

Накануне, 13 марта, представители столичного управления ГИБДД дали пояснения по поводу чудовищного ДТП, происшедшего на улице Комсомольской в Уфе.

По уточненным данным, 25-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль «Лада-Ларгус». Пострадавшая отлетела в сторону и при ударе о бетонный блок сильно повредила руку.