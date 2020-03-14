В Уфе стали известны детали ДТП, после которого девушка лишилась кисти руки
14 марта, 14:38ПроисшествияТатьяна МайороваФото: группа "БашДТП"/ Instagram.com
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Шокирующая автоавария произошла на улице Комсомольской.
Накануне, 13 марта, представители столичного управления ГИБДД дали пояснения по поводу чудовищного ДТП, происшедшего на улице Комсомольской в Уфе.
По уточненным данным, 25-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль «Лада-Ларгус». Пострадавшая отлетела в сторону и при ударе о бетонный блок сильно повредила руку.
В итоге она была госпитализирована с травматической ампутацией кисти правой руки.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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