В Башкирии в страшном ДТП погибла пара, отметившая никах

Трагедия произошла на 4 км дороги Явгильдино - Щучье Озеро. В результате ДТП в больнице скончалась от травм 21-летняя местная жительница, следом за ней умер 23-летний молодой человек. В аварии пострадали 29-летний мужчина и 19-летняя девушка. Они находятся сейчас в больнице под наблюдением врачей.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики, погибшие были молодоженами – буквально неделю назад они отметили никах – обряд мусульманского бракосочетания.

На момент аварии они были в качестве пассажиров вместе со своими друзьями и возвращались домой из соседнего села. В какой-то момент между молодыми людьми завязался конфликт. Они вышли из машины на дорогу, где на них наехал за рулем «Лады» водитель.

Во всех причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.