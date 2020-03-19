В жутком ДТП в Башкирии скончалась уроженка Башкирии
19 марта, 11:40ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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В ГИБДД сообщили, что авария произошла в Кармаскалинском районе.
По данным госавтоинспекции, столкновение случилось на 11 километре дороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.
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Фото: ГИБДД по Башкирии
Пока что по невыясненным причинам автомобиль Kia Spectra вылетел в кювет. За рулем находился 59-летний местный житель, которого госпитализировали с тяжелым травмами. Помимо мужчины в автомобиле находилась пассажирка. Женщина скончалась от полученных травм в карете скорой помощи.
В настоящий момент по факту случившегося начато расследование. Причины произошедшего выясняются.
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