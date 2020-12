Накануне, 27 декабря, в Башкирии произошла смертельная авария. Легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погибли люди, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

По предварительной информации авария произошла на третьем километре трасса Асаново–Султанаево. Местный житель за рулем легковушки ВАЗ-21124 не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и его пассажир, 28-летний уроженец Кушнаренковского района, погибли на месте происшествия. Детали трагедии выясняются.

