В столице Хабаровского края из-за коммунальной аварии тепло перестало подаваться в 16 многоквартирных домов, школу и детский сад.

Как сообщает RT со ссылкой на прокуратуру региона, 22 декабря текущего года в 01:50 в Хабаровске в районе дома № 10 по Бурейской улице из-за повреждения теплотрассы горячая вода и отопление отключились в 16 многоквартирных домах, общеобразовательном учреждении и дошкольном учреждении. Сейчас на месте аварии ведутся ремонтные работы. Школа и детский сад продолжают функционировать в обычном режиме. По факту произошедшей аварии будет организована проверка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter