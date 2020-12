При аварии на автодроге Москва-Уфа пострадал семилетний мальчик и его отец из Башкирии. ДТП случилось 18 декабря в Кушнаревском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и столкнулся с попутной снегоуброчной машиной под управлением 52-летнего мужчины. Водитель и его 7-летний сын были госпитализированы. Ведётся разбирательство по установлению всех причин и обстоятельств аварии.

