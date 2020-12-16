Врач из Уфы спас жизнь жертве аварии с остановкой сердца

Врач из Уфы спас жизнь жертве аварии с остановкой сердца

Вчера, 11:13ОбществоКарина МамаеваPhoto: БашДТП
Выживший после аварии житель Уфы поблагодарил врача, который буквально спас ему жизнь. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав пост в соцсетях

По словам выжившего, авария произошла 11 декабря на трассе Авдон-Юматово. Его машина перевернулась. На помощь мужчины подбежали очевидцы, вытащили его из автомобиля. К счастью, рядом оказался врач-анестезиолог Ильнур Масалимов, работающий, по данным открытых источников, в уфимской ГКБ №2. У пострадавшего к этому моменту остановилось сердце, но врачу удалось возобновить сердцебиение.

— Мой однокурсник, профессионал своего дела, лучший доктор, отличный человек - Ильнур Вахитович! Горжусь! — пишет в комментариях Динара Нутфуллина.

— Это самый классный анастезиолог, который был в моей сложнейшей операции, он настолько человечный, спасибо большое, Ильнур Вахитович! — написала Элина Яхина.

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