Врач из Уфы спас жизнь жертве аварии с остановкой сердца

По словам выжившего, авария произошла 11 декабря на трассе Авдон-Юматово. Его машина перевернулась. На помощь мужчины подбежали очевидцы, вытащили его из автомобиля. К счастью, рядом оказался врач-анестезиолог Ильнур Масалимов, работающий, по данным открытых источников, в уфимской ГКБ №2. У пострадавшего к этому моменту остановилось сердце, но врачу удалось возобновить сердцебиение.