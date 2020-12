Врач из Уфы спас жизнь жертве аварии с остановкой сердца

Выживший после аварии житель Уфы поблагодарил врача, который буквально спас ему жизнь. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав пост в соцсетях

По словам выжившего, авария произошла 11 декабря на трассе Авдон-Юматово. Его машина перевернулась. На помощь мужчины подбежали очевидцы, вытащили его из автомобиля. К счастью, рядом оказался врач-анестезиолог Ильнур Масалимов, работающий, по данным открытых источников, в уфимской ГКБ №2. У пострадавшего к этому моменту остановилось сердце, но врачу удалось возобновить сердцебиение. — Мой однокурсник, профессионал своего дела, лучший доктор, отличный человек - Ильнур Вахитович! Горжусь! — пишет в комментариях Динара Нутфуллина. — Это самый классный анастезиолог, который был в моей сложнейшей операции, он настолько человечный, спасибо большое, Ильнур Вахитович! — написала Элина Яхина.

