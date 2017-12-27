В Уфе за сутки произошло 110 аварий из-за предновогодней суеты

Большинство ДТП зафиксировано на основных транспортных артериях города.

26 декабря за утренние и ночные часы зафиксированы ДТП на улицах Зорге, Менделеева, проспекте Октября и других улицах, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего за прошедшие сутки случилось 110 дорожно-транспортных происшествий.

Причиной аварий стало интенсивное движение как в часы-пик, так и в дневное время. В предпраздничные выходные, 30 и 31 декабря, водителей призывают быть особенно внимательными. Именно в эти дни будет пик новогоднего ажиотажа.