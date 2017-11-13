В Башкирии водитель и пассажирка Daewoo Matiz погибли после аварии
Сегодня, 11:21ПроисшествияЗлата Зукович
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Водитель скончался в карете скорой помощи, а пассажирка от полученных травм погибла на месте.
12 ноября в Баймакском районе Башкирии на третьем километре автодороги Баймак-Тубинск произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
34-летний водитель «Daewoo Matiz» не справился с управлением и опрокинул автомобиль, в результате чего его 51-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Сам водитель скончался в карете скорой помощи.
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