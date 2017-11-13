В Башкирии водитель и пассажирка Daewoo Matiz погибли после аварии

Водитель скончался в карете скорой помощи, а пассажирка от полученных травм погибла на месте.

12 ноября в Баймакском районе Башкирии на третьем километре автодороги Баймак-Тубинск произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.