В Уфе в массовом ДТП пострадали четверо, в том числе 4-летняя девочка

"Nissan" столкнулся с двумя иномарками в микрорайоне Сипайлово.

24 декабря около 18:00 в Уфе на улице Рыльского 32-летний водитель за рулем «Nissan Murano» выехал на встречку, где с толкнулся с двумя иномарками - «Opel Corsa» и «Hyundai Solaris», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.