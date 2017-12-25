В Уфе в массовом ДТП пострадали четверо, в том числе 4-летняя девочка
Сегодня, 10:29ПроисшествияЗлата Зукович
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
"Nissan" столкнулся с двумя иномарками в микрорайоне Сипайлово.
24 декабря около 18:00 в Уфе на улице Рыльского 32-летний водитель за рулем «Nissan Murano» выехал на встречку, где с толкнулся с двумя иномарками - «Opel Corsa» и «Hyundai Solaris», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате ДТП водитель «Nissan Murano» получил травмы. Также в аварии пострадал 42-летний водитель «Opel Corsa» вместе со своей 35-летней супругой и четырёхлетней дочкой.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей