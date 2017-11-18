В Башкирии ищут виновника смертельного ДТП сбежавшего с места аварии

Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места аварии.

ГИБДД Башкирии разыскивает очевидцев аварии произошедшей в селе Аксаково вечером 17 ноября. Как рассказали в пресс-службе ведомства неизвестный автомобиль (предположительно ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112) допустил наезд на пешехода, и скрылся с места аварии. Так же сотрудники патрульно-постовой службы устанавливают личность погибшего, на вид ему 25-30 лет.