В Башкирии ищут виновника смертельного ДТП сбежавшего с места аварии

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Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места аварии.
ГИБДД Башкирии разыскивает очевидцев аварии произошедшей в селе Аксаково вечером 17 ноября. Как рассказали в пресс-службе ведомства неизвестный автомобиль (предположительно ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112) допустил наезд на пешехода, и скрылся с места аварии. Так же сотрудники патрульно-постовой службы устанавливают личность погибшего, на вид ему 25-30 лет.
Владеющих какой-либо информацией по данному факту просят сообщить в дежурную часть УГИБДД МВД по РБ по тел.: (8347) 235-84-02 или 233-27-31.
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